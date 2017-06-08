Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu
Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu
Barcelona'dan flaş Katar açıklaması!
Barcelona'dan flaş Katar açıklaması!
Arda Turan ile ilgili flaş açıklama
Arda Turan ile ilgili flaş açıklama
Korkunç kaza: Ölüler var! Olay yerinden ilk görüntü
Korkunç kaza: Ölüler var! Olay yerinden ilk görüntü

400 polisle kaçak hükümlü operasyonu

ADANA'da hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama ve yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanları yakalamak için şafak vakti evlere yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı.

400 polisle kaçak hükümlü operasyonu

ADANA'da hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama ve yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanları yakalamak için şafak vakti evlere yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı idaresinde 81 ilde hükümlüleri yakalamak için operasyon başlatıldı. Adana'da da, İnfaz Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 400 polisle sabahın ilk ışıklarında eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, evlerin kapıları koçbaşı ile kırıldı.

Ekipler hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yağma, adam yaralama, silah ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, cinsel istismar gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 kişiyi yakaladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana
banner863
Önceki Haber
Lice'de büyük operasyon!
Sonraki Haber
Jandarma ve polisten ortak operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.