5. kattan düşen çocuğun hayatını kaybetmesi

Bolu'da bir apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkartıldı

Bolu'da bir apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun komşularının şikayeti üzerine gözaltına alınan annesi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Dün Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan apartmanın 5. katından düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Umut Sümbül'ün annesi Gülsen Başaran (47), komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Başaran adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Gülsen Başaran serbest kaldı.

Öte yandan anne Gülsen Başaran'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşadığı, ilk eşinden çocuğunun olmadığı, bunun üzerine eşiyle Umut'u evlatlık edindikleri öğrenildi. Ancak 3-4 yaşlarındayken üvey babası ölen Umut'un psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı belirtildi.



Daha sonra Bolu'ya taşınan Gülsen Başaran'ın, burada G.B. ile evlendiği ve Umut'u tedavi ettirdikleri ifade edildi.



Çocuğun balkondan düştüğü gün psikiyatrik ilaçlarını almadığı, balkona çıktığında bir süre korkuluklara tutunduktan sonra yere düştüğü belirlendi.



Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan Umut Sümbül (10), balkonda dengesini kaybederek toprak zemine düşmüş, önce Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine daha sonra da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.