Malatya'nın Darende ilçesinde okuduğu okula kütüphane isteyen ve bunu için 5 lira harçlığını öğretmenine veren öğrencinin bu girişimi, okula kütüphane kazandırdı.

İlçenin kırsal mahallelerinden Ulupınar'daki Aşağıulupınar 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'na kütüphane kazandırmak isteyen Müdür Yardımcısı Erdem Adem ile Türkçe öğretmeni Tuba Yavuz'un konuşmasına kulak misafiri olan 5'inci sınıf öğrencisi Kiraz Bişgin, cebindeki 5 lirayı vererek "okulumdaki kütüphaneye ben de yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Bunun üzerine cesaretlenen eğitimciler, depo olarak kullanılan laboratuvar odasının kütüphane için uygun olduğunu belirledi. Geri dönüşüm malzemeleri ve öğretmenlerin de maddi katkılarıyla okulda, 3 bin lira maliyetle içerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleriyle zenginleştirilmiş, öğrenciye dilediği zaman destek verecek Z-Kütüphane oluşturuldu.

Kütüphaneye Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verildi.

Okulun Müdür Yardımcısı Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula yeni atanan Türkçe öğretmeninin sınavlarda öğrencilerin okuduğunu anlamaması ve yorumlayamaması sorununu kendisine ilettiğini belirtti.

Bu durumun ardından kütüphane eksikliğinin daha da hissedildiğini ve öğretmenle neler yapılabileceğini konuştuklarını aktaran Adem, kendi imkanlarıyla eksikliği gidermek için karar aldıklarını ifade etti.



"Yola çıktığımızda 5 lira paramız vardı"

Kütüphane için en büyük desteği öğrencisinden gördüğünü anlatan Adem, şunları söyledi:

"Bu kütüphaneyi yapmak için yola çıktığımızda 5 lira paramız vardı. Bu para bir öğrencimizin kütüphane isteği için bizlere verdiği paraydı. Biz de başka paramız, desteğimiz olmadan hemen işe koyulduk. Daha sonra okulda kütüphane yapacak bir yer aradık. Zemin katta atıl durumdaki eski eşyaların bulunduğu depoyu seçtik. Bu şekilde çalışmaya başladık. Kütüphaneyi hazırlarken bizim en büyük özelliğimiz eski malzemeleri değerlendirmek oldu."

Odanın her yerinde el emekleri olduğunu ve kütüphanenin ismini ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in adını verdiklerini ifade eden Adem, şunları dile getirdi:

"Kütüphanemizdeki kullanılan her şey tamamen el yapımı ve geri dönüşüm ürünüdür. Biz arkadaşlarla yaklaşık 3 bin liraya burayı mal ettik. Bu da bizim için ayrı bir gururdur. Bakanlığımızdan ve diğer kurumlardan kesinlikle destek almadan yapılmış bir kütüphanedir. Maliyetinin düşük olmasının sebebi geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması, tamamen öğretmenlerimizin el emeğiyle gece gündüz çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Okulda hem velimiz hem de hizmetlimiz olan personelin desteği kütüphanenin bu kadar güzel olmasının en büyük sebeplerinden. Birçok ağır işimizi bilgi ve tecrübeleri ile çözdüler."



"Çok güzel bir kütüphanemiz var"

Okula kütüphane kurulması için 5 lira haçlığını öğretmenine veren 5. sınıf öğrencisi Kiraz Bişgin ise öğretmenlerinin kütüphane yapılmasıyla alakalı konuşurken kulak misafiri olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"O zaman cebimde 5 lira vardı hemen öğretmenimin yanına gittim. Kütüphane yapın ben de harçlığımla katkıda bulunayım dedim. Öğretmenlerim de benim bu davranışımdan cesaret alarak kütüphane yapmaya karar verdiler. Şimdi çok güzel bir kütüphanemiz var. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum."

Türkçe Öğretmeni Tuba Yavuz da öğrencileri Bişgin'in biriktirdiği 5 lirayı kendilerine vermesiyle kütüphaneyi oluşturduklarını söyledi.



"Öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum"

Öğrencilerden Gamze Sağlam da 8. sınıfa gittiğini, önceden kütüphanenin eksikliğini hissettiklerini şimdi ise çok güzel bir yerde istedikleri kaynağa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hasan Nas da 5. sınıfa gittiğini belirterek "Evimde yapamadığım şeyleri burada yapabiliyoruz. Burası çok rahat, daha önceki kütüphane yemekhane olduğu için hem pis hem de çok ses vardı. Buraya günün her vakti gelebiliyorum. Ders çalışıp kitap okuyabiliyorum. Ben öğretmenlerime çok teşekkür ederek ellerinden öpüyorum." diye konuştu.