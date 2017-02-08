5 yaşındaki çocuğun kazara babasını vurduğu iddiası

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun, babasını oynadığı tüfekle kazara vurarak öldürdüğü iddia edildi

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun, babasını oynadığı tüfekle kazara vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.



İddiaya göre, merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Esen'in 5 yaşındaki oğlunun evde oynadığı tüfek kazara ateş aldı.



Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Esen, olay yerinde hayatını kaybetti.



Esen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.