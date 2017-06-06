ADANA'da kendisini 'medikal estetik uzmanı doktor' olarak tanıtıp, aralarında hemşire Merve Keleş'in de olduğu 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaparak hastanelik ettiği öne sürülen kuaför 34 yaşındaki Soner Gülnaz hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş bir arkadaşının tavsiyesi üzerine iddiaya göre kendisini 'doktor' olarak tanıtan Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırdı. Kısa süre sonra dudakları şişen Merve Keleş, hastaneye kaldırıldı. Olayın medyaya yansımasının ardından Z.U. (30), Güllü Sel (33) ve eşi Celal Sel de (40), Gülnaz'ın kendilerini de mağdur ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.Başlatılan soruşturma kapsamında, başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Soner Gülnaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. İddianameye göre kendisini 'medikal estetik uzmanı doktor' olarak tanıtan Soner Gülnaz, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Z.U. ve Güllü Sel ile arkadaşlık kurdu. Z.U.'ya 300 lira karşılığı dudak dolgusu yapan Gülnaz, Güllü Sel ve eşi Celal Sel'e ise sosyal medyada reklam yapma karşılığında ücretsiz olarak dolgu ve botoks uygulaması yaptı. Bu operasyon ise sosyal medyada canlı olarak yayınlandı. Daha sonra Gülnaz, 400 lira karşılığı Merve Keleş'e dudak dolgusu yaptı.İfadesinde botoks ve dolgu uygulamasını yaptığını kabul eden Gülnaz, kendisini doktor olarak tanıtmadığını öne sürdü. Savcı, Gülnaz hakkında 'Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınması' suçundan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli parayla cezalandırılmasını istemiyle 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Gülnaz, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken 'dolandırıcılık ve yaralama' suçlarından ise soruşturma sürdürüldüğü belirtildi.