Erzurum'un Horasan ilçesinde berberlik yapan 70 yaşındaki Hacı Kırmaç, 1,5 metrelik bıyıklarını yaşamı boyunca kesmeyi düşünmüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde berberlik yapan 70 yaşındaki Hacı Kırmaç, 50 yıldır kesmediği, 1,5 metreyi geçen bıyıklarına itinayla bakıyor.



Horasan ilçesinde berber dükkanı işleten Kırmaç, 50 yıldır bıyıklarını uzatıyor. Özel yağlar ve ilaçlarla bıyıklarının bakımını yapan "Pala" lakaplı Kırmaç, ölene kadar bıyıklarını kesmeyi düşünmüyor.



Bıyıklarının uzunluğu 1,5 metreyi geçen Kırmaç'a, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor.



Türkiye bıyık şampiyonluğu da bulunan Kırmaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıldır bıyıklarına çocukları gibi baktığını söyledi.



Bitkilerden hazırladığı özel karışımla bıyıklarına bakım yaptığını ifade eden Kırmaç, "Buraya ziyaret için gelenler benimle hatıra fotoğrafı çektiriyor, ilgi gösteriyor. Berber olmasaydım bıyıklarımı bu kadar uzatamazdım. Çünkü bakımları çok zor." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde görüştüğünü anlatan Kırmaç, "Şimdi kendisiyle Cumhurbaşkanı olduktan sonra da bir fotoğrafımın olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.