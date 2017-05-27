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51 yaşa 5 üniversite diploması sığdırdı

Orta Doğu Teknik, Atılım ve Anadolu üniversitelerinde 5 bölüm bitiren 51 yaşındaki Şakir Kayadan, okuma azmiyle gençlere örnek oluyor.

51 yaşa 5 üniversite diploması sığdırdı

Orta Doğu Teknik, Atılım ve Anadolu üniversitelerinde 5 bölüm bitiren 51 yaşındaki Şakir Kayadan, okuma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Mezuniyet töreni için Eskişehir'e gelen Kayadan, Ankara'da yaşadığını ve bir kamu kurumunda çalıştığını söyledi.

Hayatını okumaya adadığını belirten Kayadan, yıllar önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ÖDTÜ) Kimya Bölümünden mezun olduğunu belirtti.

Kayadan, daha sonra bu alanda yüksek lisans eğitimi aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Okumayı çok seviyorum. Yüksek lisansın ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladım. Daha sonra Atılım Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünü dereceyle bitirdim. 'Okumanın yaşı yok' diyerek önce Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü, şimdi de Adalet Bölümünden mezun oldum. Çok mutluyum, bunu herkese tavsiye ediyorum."

Araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Kayadan, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almancayı temel seviyede öğrendiğini kaydetti.

Kayadan, okuyan ve yeni şeyler öğrenen insanın daha zinde olduğuna işaret ederek, "Önemli olan okuduklarımızı hayatta iyi şekilde uygulamak ve bizden sonrakilere aktarmak. Gençler enerjisini, yaşlılar da tecrübesini kullanıyor. Enerji ve deneyim bir arada kullanılırsa çok daha iyi olur. Bundan sonra kısa süre dinlenip dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesini tamamlamak istiyorum. Hukuk fakültesini bitirmeden okumaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #5 üniversite diploması #odtü #atılım üniversitesi #Anadolu Üniversitesi #okuma azmi
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