6 ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 20 Aralık Salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

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Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Atatürk Caddesi ile 61011 ve 61012 sokaklara 10.00-13.00, Ova Mahallesi 44178, 44182, 44168, 44174 ve 44150 sokaklara 10.00-15.00, Gülbahçesi Mahallesi 13038, 13040, 13030, 13032, 13034, 13028 ve 13026 sokaklara 09.00-14.00, Mithatpaşa, Barış, İsmetpaşa, Demetevler, Bahçelievler, Yeşilevler ve Narlıca mahallelerine 09.00-15.00, Karaisalı ilçesi Maraşlı Mahallesine 09.00-15.30, Çukurova ilçesi 100. Yıl ve Esentepe mahalleleri ile Belediye Evleri 84118, 84111, 84113 ve 84116 sokaklara 09.00-17.00, Karataş ilçesi Yeni ve Karşıyaka mahallerine 08.30-17.00, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi 82, 83 ve 85. sokaklara 09.00-17.00, Ceyhan ilçesi Büyükmangıt Mahallesi'ne 09.00-15.00, Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne 07.30-17.30 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

- Gaziantep

Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesine 10.00-17.00, Yeditepe Mahallesi'ne 09.00-17.00, Çukur Mahallesi Karagöz Caddesi ve Kolaejtepe Mahallesi İnönü Caddesi'ne 01.00-07.00, Araban ilçesi Elif Mahallesi'ne 10.00-17.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi'ne 09.00-14.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesi'nde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

- Mersin

Akdeniz ilçesi Bahçeli Kürkçü, Bahçeli Aşağıburhan, Bahçeli Yukarıburhan, Demirhisar, Yanpar, Puğkaracadağ ve Parmakkurdu mahallelerine 09.00-17.00, Anamur ilçesi Ovabaşı, Korucuk, Karaçukur, Sarıdana, Kükür, Çamlıpınar, Güngören, Lale, Karaağa, Çataloluk ve Güleç mahallerine 09.00-17.00, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi ve Doktor Özenç Öner Sokak'a 09.00-17.00, Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi Barboros, Kerim Kiya ve Murtlu Bucak caddeleri ile Cami, Arslan, ve Neşe sokaklara 14.00-18.00, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'ne 09.00-12.00, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Caddesi'ne 12.20-17.30, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, Çiftçiler Mahallesi 103001 Sokak, Bahçeciler Mahallesi 104073 ve 104075 sokaklar ile Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi'ne 09.00-17.00, Yenişehir ilçesi Eğriçam ve Batıkent Mahallesi'ne 14.30-16.30, Eğriçam Mahallesi 22130 ve 2285 sokaklar ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na 08.30-16.30, Eğriçam Mahallesi 2273 ve 2271 sokaklara 09.00-17.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

- Hatay

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi 406 Nolu Sokağa 08.30-17.30, Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ne 09.00-12.00, Cumhuriyet Mahallesi'ne 00.30-05.00, Balarmudu, Dedeçınar, Bektaşlı ve Söğütlüöz mahallelerine 09.00-16.00, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'ne 00.30-05.00, Yayladağı ilçesi Eğerci, Gözlekçiler, Çandır ve Denizgören mahallelerine 09.00-16.00, Reyhanlı ilçesi Esentepe, Bağlar ve Bahçelievler mahallelerine 09.00-17.00, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ne 09.00-13.00, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'ne 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Denizciler, Bekbele, Çınarlı, Akarca, Kavaklıoluk, Bitişik, Orhangazi ve Kaledibi mahallelerine 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

- Osmaniye

Kadirli ilçesi Aydınlar Köyü Kartın Mahallesine 09.00-17.00, Düziçi ilçesi Çiftlik Mahallesi'ne 09.00-17.00, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

- Kilis

Merkez ilçesi Gülbaba Mahallesi'ne 09.00-16.30, Musabeyli ilçesi Zeytinbağı, Kayapınar, Uğurtepe, Aşağı Bademli, Çayıraltı, Yukarı Kalecik, Yukarı Bademli, Kolpınar, Kozlubağ, Gündeğer, Ağcakent, Karadut, Körahmet Hüyüğü, Bozkaya, Çınarköy ve Kürtüncü mahallelerine 09.30-17.00, Musabeyli ilçesi Yedigöz Mahallesi'nin bir bölümünde 10.00-16.40 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği belirtildi.

