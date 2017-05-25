Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki emekli mimar Bayazıt, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim sistemiyle üçüncü üniversitesini dereceyle bitirmenin gururunu yaşıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan emekli mimar 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Esma Zehra Bayazıt, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim sistemiyle üçüncü üniversiteden mezun oldu.



Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978'de Ege Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdikten sonra iş hayatına atıldığını belirtti. Çalışırken ikinci üniversiteyi okumaya karar verdiğini anlatan Bayazıt, 1994'te Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümünü tamamladığını aktardı.



Bayazıt, emekliliğinin ardından tarihe olan merakı dolayısıyla tarih bölümü okumaya karar verdiğini anlatarak şunları ifade etti.



"Tarihi çok seviyorum. Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim sistemi sayesinde Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümünü kazandım. Evde derslere çalışarak bölümümü 4 yılda dereceyle bitirdim. Hatta dereceyle bitirdiğim için üniversite yönetimince Susurluk'tan Eskişehir'e davet edildim. Gençlere okumalarını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yok. Bol bol okusunlar."



"Okumak bana hastalığımı unutturdu"



Kendisini örnek alıp üniversite okuyanlar olduğunu dile getiren Bayazıt, "Eğitimim sırasında çocuklarımdan destek aldım. Siroz rahatsızlığım vardı. Okumak bana hastalığımı unutturdu ve şu an sağlığımı da kazandım diyebilirim." dedi.



Bayazıt, bundan sonra kültür ve turizme yönelik bir bölümde eğitim almayı hedeflediğini kaydetti.