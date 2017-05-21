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87 yaşında!.. Görüntüleri sosyal medyayı salladı!

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yöresel kıyafetiyle yamaç paraşütü yapan 87 yaşındaki Halime Akcan'ın gökyüzünde çekilen görüntüleri, sosyal medyada yarım milyon kişi tarafından izlendi.

87 yaşında!.. Görüntüleri sosyal medyayı salladı!

"Hayatta hiç birşeyin yaşı yok" derler. İşte bu sözü bir kez daha doğruladı Halime Akcan. 87 yaşında hayatında ilk kez yamaç paraşütü yaptı. 

Denizli'de yaşayan Halime Akcan, geçen yıl Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü pilotu torunu Günay Tutgun'u ziyarete geldi. 

Tatili sırasında gökyüzündeki paraşütleri gören Akcan, yamaç paraşütü yapmak istedi.  Nine ve torunu bin 700 metreden tandem uçuş yaptı. 

Halime nine zaman zaman paraşütü kendi bile uçurdu. 

Tutgun'un görüntüleri yaklaşık 15 gün önce sosyal medya hesabına yüklemesiyle birlikte video, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, en çok izlenen videolar arasına girdi.  

Etiketler; #muğla #fethiye #yamaç paraşütü #gökyüzü #sosyal medya
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