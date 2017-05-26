Samsun, Tokat ve Amasya'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için tören düzenlendi

Samsun, Tokat ve Amasya'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler törenle yemin etti.



Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 367. kısa dönem ile 1997/2 tertip bin 148 er ve erbaş için yemin töreni düzenlendi.



Törenle ant içen askerlerden dönem birincileri, yaş kütüğüne plaket çaktı. Törende oğlunun vatani görevini gerçekleştirdiği kışlada daha önce askerliğini yapan babalara da Samsun Garnizon ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut tarafından katılım belgesi verildi.

Bulut, yaptığı konuşmada, asker ve ailelerinin unutulmayacak bir törene şahitlik ettiğini söyledi.



Mehmetçiklere hitap eden Bulut, şöyle konuştu:



"Bu yemin ile sizler milletimize sadakatle hizmet, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin, ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum."



Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Bulut, geçit töreninde asker kıyafeti giyen asker çocuğu 5 yaşındaki Deniz Aktaş ile askerleri selamladı.

Törenin ardından Mehmetçiklerin aileleriyle buluşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Aile mensuplarına sarılan Mehmetçiler, gözyaşlarına hakim olamadı.



Tokat



Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda vatani görevlerini yapan 1997/2 tertip acemi erler için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Alayın tarihçesinin anlatılmasının ardından konuşan Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, askerlerin bugün yemin ettiğini, ailelerinin de haklı gurur yaşadığını söyledi.



Konuşmanın ardından acemi birliğinde eğitimini tamamlayan bin 400 er ant içti. Spor dallarında dereceye giren askerlere Vali Cevdet Can, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu tarafından hediyeler verildi.



Amasya



Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende 1997/2 dönem ile 367. kısa dönemlerden oluşan 2 bin er, yemin etti.



General Hikmet Akıncı Kışlası'ndaki törende tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerlere hediye ve teşekkür belgesi verildi. Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur'un konuşmasının ardından program, tören geçişiyle sona erdi.



Ailelerin çocuklarıyla buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Bazı asker aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.



Törene Vali Salih Işık ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir de katıldı.