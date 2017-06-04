Türkiye'de her yıl yüz binlerce kişinin akın ettiği Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ile Balıkesir'in Cunda ve Avşa adalarındaki turizm tesislerinde Ramazan Bayramı'na haftalar kala rezervasyonlar alınırken sezona iyi bir başlangıç yapılması bekleniyor.

Yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ile Balıkesir'in Cunda ve Avşa adalarındaki tesislerin, yaz tatili sezonunun başlayacağı Ramazan Bayramı'nda yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi bekleniyor.



"İç turizmin lideri" olarak nitelendirilen Balıkesir ile Çanakkale'deki turizm merkezleri, tatil sezonunu Ramazan Bayramı ile açmaya hazırlanıyor.







1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üçer günlük tatillerde hareketliliğin yaşandığı tesislerde, Ramazan Bayramı öncesinde rezervasyonlar alınmaya başlandı.



İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa ağırlıklı olmak üzere ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda turisti ağırlayan kuzey Ege'deki Cunda, Bozcaada ve Gökçeada'da ile Marmara Denizi'nin gözdesi Avşa Adası'ndaki tesisler, yaz sezonundan oldukça umutlu.



Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Altyapı Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Ayvalık Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda ciddi temizlik çalışmalarının sürdüğünü, bir yandan da otel, pansiyon ve restoranlarda tadilatlar yapıldığını söyledi.



Bu yıl sezona 1 Mayıs itibarıyla çok hareketli girdiklerini dile getiren Özgültekin, "Ramazan Bayramı rezervasyonları erken başladı. Bazı tatilciler, 19 Mayıs haftası dönüşünde yerini ayırttı. Cunda Adası'nda bu yıl turizm anlamında çok umutluyuz." dedi.



Marmara adaları umutlu



Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksay ise kendilerine bağlı 3 ada olduğunu ancak yaz turizmi denildiğinde Avşa Adası'nın ön plana çıktığını anımsattı.



Yaza yönelik hazırlıkların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:



"Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının toplam kış nüfusu 10 bin bile değil. Bu rakam yaz aylarında 200 bine ulaşıyor. Tüm sahil bandında yeni düzenlemeler yaptık ve halihazırda düzenlemelerin bir kısmı devam ediyor. Adalarımızda en çok misafirimizi Avşa'da ağırlıyoruz. Ramazan Bayramı için rezervasyonlar sürüyor. Bayramla birlikte sezona iyi bir giriş yaparız."



"Yüzde 100 doluluk beklentisi"



Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da ilçenin kuzey Ege'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.



Adada sezonun bu yıl nisan itibarıyla başladığını, 1 Mayıs'ta rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Adanın 4 ay olan sezonu bu yıl biraz daha arttı. Şu anda 5 aylık bir sezonu yaşayacağız. Burası hem Çanakkale'nin hem de Kuzey Ege'nin lokomotif turizm bölgelerinden biri. Önümüzdeki veriler, yaz aylarının çok güzel geçeceğini anlatıyor bize. Bu anlamda da yaz sezonundan oldukça umutluyuz. Ramazan Bayramı tatili için otel ve ev pansiyonlarındaki rezervasyonlarımız, haftalar öncesinden yapıldı. Yüzde 100 dolulukla geçecek bir bayram tatili bekliyoruz."







Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Ülke Diler ise sezona hazır olduklarını belirterek, "Bu yıl rezervasyon durumlarımız itibarıyla çok başarılı geçecek bir bayram arifesindeyiz diyebilirim. Sezonun diğer yıllara oranla daha iyi geçeceğini şimdiden tahmin edebiliyoruz." diye konuştu.



Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de ilçenin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan bir turizm merkezi olduğunu söyledi.



Bu yılki turizm sezonundan gayet umutlu olduklarını ifade eden Çetin, "Bu yıl geçen yıllara göre daha hareketli ve dolu olarak geçecek diye bekliyoruz. Misafirlerimizi, yüzyıllardır farklı kültürlere ev sahipliği yapmış Gökçeada'ya ayak basmaya davet ediyoruz. Ramazan Bayramı için işletmeler ve oteller, rezervasyonlarını almaya ve hazırlıklarını yapmaya başlamış durumda. Çoğu işletmede bayram için doluluk oranı bayağı yükselmiş." dedi.

