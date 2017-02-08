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Adana'da 5 yaşındaki çocuğun kazara babasını vurduğu iddiası

Oğlunun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen kişinin cenazesi toprağa verildi

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun kazara babasını vurduğu iddiası

 Adana'da 5 yaşındaki oğlunun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen kişinin cenazesi defnedildi.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde dün akşam 5 yaşındaki oğlunun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülen 36 yaşındaki torna atölyesi sahibi Ahmet Esen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Üç çocuk babası Esen'in naaşı, evinde helallik alınması sonrası Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Esen'in eşi Fikriye Figen ve babası Mehmet Esen, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Esen'in dün akşam en küçük çocuğu olan oğluna tüfeğini vererek balkonda "hırsız-polis" oynadığı, bu sırada çocuğun tetiğe basması sonucu silahın ateş aldığı ileri sürüldü.

Çocuğun, tüfeğin geri tepmesi nedeniyle yüzünden hafif yaralandığı öğrenildi.

Etiketler; #tüfek #silah #ölüm #çocuk #adana
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