Adana'da balıkçı barakasında yangın: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla balık tutmak için ilçeye giden Ayhan Turaktekin, Ayvalık Mahallesi'nde kendisine ait balıkçı barınağına yerleşti.
Sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle barakada yangın çıktı. Yangında, Turaktekin hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise kurtuldu.
Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerince barakadan çıkarılan Turaktekin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sağ kurtulan Turaktekin'in 3 arkadaşı ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Cinayet iddiası
Turaktekin'in amcası Tuncay Turaktekin, morg önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bir cinayet olduğunu iddia ederek, "Gözaltındakilerin iddiasına göre, yangın sırasında yeğenim 3 arkadaşını kurtarmış, daha sonra tekrar yanan barakanın içine girmiş. Böyle saçmalık olur mu? Yeğenimi bu 3 kişinin öldürdüğünden şüphe ediyorum. Şikayetçiyim. Yeğenim 16 yıldır İncirlik'te çalışıyordu. İyi bir maaşı vardı. Ayrıca, babası öldüğünde kendisine yüklü miktarda miras kalmıştı. Olay cinayet, araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balıkçı barakasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla balık tutmak için ilçeye giden Ayhan Turaktekin, Ayvalık Mahallesi'nde kendisine ait balıkçı barınağına yerleşti.