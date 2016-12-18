Adana'da balıkçı barakasında yangın: 1 ölü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balıkçı barakasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla balık tutmak için ilçeye giden Ayhan Turaktekin, Ayvalık Mahallesi'nde kendisine ait balıkçı barınağına yerleşti.

Sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle barakada yangın çıktı. Yangında, Turaktekin hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise kurtuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerince barakadan çıkarılan Turaktekin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağ kurtulan Turaktekin'in 3 arkadaşı ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Cinayet iddiası

Turaktekin'in amcası Tuncay Turaktekin, morg önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bir cinayet olduğunu iddia ederek, "Gözaltındakilerin iddiasına göre, yangın sırasında yeğenim 3 arkadaşını kurtarmış, daha sonra tekrar yanan barakanın içine girmiş. Böyle saçmalık olur mu? Yeğenimi bu 3 kişinin öldürdüğünden şüphe ediyorum. Şikayetçiyim. Yeğenim 16 yıldır İncirlik'te çalışıyordu. İyi bir maaşı vardı. Ayrıca, babası öldüğünde kendisine yüklü miktarda miras kalmıştı. Olay cinayet, araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.