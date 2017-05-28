Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki Kocavezir Çocuk Parkı'nda vatandaşlar, bir kişinin bankta hareketsiz yattığını fark etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin ölü olduğunu belirledi.



Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, ceplerinde çok sayıda 1 dolar bulundu.



Evsiz olduğu belirtilen şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

