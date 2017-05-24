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Adana'da boya kazanında patlama

Organize Sanayi Bölgesinde bir boya fabrikasındaki kazanda meydana gelen patlama hasara neden oldu

Adana'da boya kazanında patlama

Adana'da boya fabrikasındaki üretim kazanında meydana gelen patlama tesiste hasara yol açtı.

Organize Sanayi Bölgesindeki boya fabrikasının kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sırasında çıkan yangına, büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Patlama nedeniyle fabrikanın çinkodan yapılmış çatısının etrafa savrulduğu görüldü.

Tesiste hasara yol açan patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #organize sanayi bölgesi
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