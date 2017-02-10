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Adana'da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ceyhan ilçesinde, akrabalarının cenazesine giden ailenin bulunduğu otomobilin tırla çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Adana'da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı

 Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobilin tırla çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Bolat (32) yönetimindeki 33 VZ 401 plakalı otomobil, D-400 karayolu Esentepe Mahallesi kavşağında, karşı yönden gelen Cumali Erbaş (50) yönetimindeki 42 EKF 87 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, Fatma Şahin (54), Ömer Şahin (55) olay yerinde, Bozan Şahin (34) ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Bolat'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü Cumali Erbaş, gözaltına alınarak polis merkezine götürdü.

Kazada hayatını kaybeden Şahin ailesinin, Mersin'den Hatay'ın Erzin ilçesine bir akrabalarının cenazesine gittiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #cenaze #kaza #taziye
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