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Adana'da hırsızlık iddiası

Seyhan ilçesinde, klima borularını çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Adana'da hırsızlık iddiası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, klima borularını çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın klima borularının çalındığını fark eden müteahhit, binada gezdiği sırada zanlıyı fark etti.

Zanlıyı yakalayan müteahhit, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, zanlı Ş.T'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlının çaldığı öne sürülen malzemeler de çuval içerisinde ele geçirildi.

Denizli Polis Merkezine götürülen zanlının, polise verdiği ilk ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği ve tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini söylediği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #klima boruları #hırsızlık #adana
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