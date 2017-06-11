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Adana'da iş kazası: 1 yaralı

Adana'da bina inşaatında başına mermer parçası düşen işçi ağır yaralandı.

Adana'da iş kazası: 1 yaralı

Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasında beton dökme işlemi sırasında iş makinesinin hortumu inşaatın dış cephesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kırılan mermer parçası, işçi Mehmet Ali Horoz'un başına düştü. 

Ağır yaralanan Horoz, 112 Acil Servis ekibince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
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