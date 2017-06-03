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Adana'da jandarma minibüsünün devrilmesi

Vali Demirtaş, Kozan ilçesindeki kazada yaralanarak Adana'ya sevk edilen 4 askeri ziyaret etti.

Adana'da jandarma minibüsünün devrilmesi

Adana Valisi Mahmut DemirtaşKozan ilçesinde jandarma minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan ve Adana'da tedavi altına alınan 4 askere "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanarak, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 4 askeri ziyaret etti.

Askerlerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Demirtaş, yaralılarla sohbet edip aileleriyle görüştü.

Demirtaş, yaralıların tedavileri konusunda gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Askerlerin tedavilerine yönelik devletin tüm imkanlarının kullanıldığını kaydeden Demirtaş, "İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Allah şifalar versin dedi." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz da hazır bulundu.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerleri taşıyan minibüsün Adana Caddesi'nde dün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #jandarma #minibüs #devrilme #kaza #sevk #asker #kozan #Mahmut Demirtaş
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