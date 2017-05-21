"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Adana'da kapkaç zanlıları yakalandı

Kent merkezinde 8 kapkaç olayının faili olduğu ileri sürülen üç kişi yakalandı.

Adana'da kapkaç zanlıları yakalandı

Adana'da kent merkezinde meydana gelen 8 kapkaç olayının zanlısı olduğu iddia edilen üç kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kapkaç olayının zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunan Hakan Y. (29), kardeşi Harun Y. (27) ve Tahir G. (27) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin gidebilecekleri yerlerde önlem alan ekipler, 3 zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi civarında yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların buradaki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #kapkaç #zanlı #yakalama #kent
banner863
Önceki Haber
Polisin durdurduğu minibüsten 'dram' çıktı!
Sonraki Haber
Bodrum'da huzur uygulamaları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.