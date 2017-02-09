Adana'da öğrenci evinde yangın

Adana'da ev yangınında dumandan etkilenen bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda Çukurova Üniversitesinde okuyan 4 öğrencinin kaldığı evde elektrik kontağından yangın çıktı.



Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde bir süre mahsur kalan Tunay Can isimli öğrenci ise dumandan etkilendi.



İtfaiye ekiplerince dışarı çıkarılan Can, ambulansla Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi.



Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.