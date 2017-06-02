Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bülent Barut yönetimindeki 01 ETD 77 plakalı otomobil ile Yakup Ökten idaresindeki 72 AY 919 plakalı kamyon D-400 Kürkçüler mevkisinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kamyon yola devrildi, sürücü Ökten ve yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi ile otomobilde bulunan 6 kişiden 4'ü yola savruldu. Otomobilde sıkışan sürücü Barut ile bir kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



Vatandaşlar kazada yaralanan ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki kız çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı.



Yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen bir kadın, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.