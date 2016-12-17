Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

Bey Mahallesi 16022 Sokak'ta, Mehmet Veysel Gök'e ait 01 BNG 01 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu. AA
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