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Adana'da sokağa atıldığı iddia edilen yaşlı kadına koruma

Adana'da kirayı ödeyemediği için sokağa atıldığı iddia edilen 80 yaşındaki kadın, yaşlı bakım merkezine yerleştirildi.

Adana'da sokağa atıldığı iddia edilen yaşlı kadına koruma

Adana'da kirayı ödeyemediği için sokağa atıldığı iddia edilen 80 yaşındaki Sultan Paracı, yaşlı bakım merkezine yerleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan "Adana'da ev kirasını ödeyemediği için 80 yaşındaki bir kadının sokakta kaldığı" yönündeki haberlerin ardından yetkilileri Sultan Paracı'nın bulunduğu Yüreğir ilçesi Kozan Yolu Caddesi'ndeki adrese yönlendirdiğini söyledi.

Yaşlı kadının kiracı olarak kaldıkları evin kirasının zaten devlet tarafından ödendiğini anlatan Demirtaş, şöyle devam etti:

"Sultan ninenin oğlu devlet tarafından kira için verilen parayı harcamış. O yüzden de kirayı ödeyememişler. Biz de durumu öğrenince yaşlı teyzemizle ilgilenip gereğini yaptık. Zaten oğlu da annesine pek bakabilecek durumda değil. Anne de kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmadığından dolayı hemen bakım merkezine yerleştirdik. Bundan sonra orada kalacak. Oğluna da arkadaşlarımız kiralık ev bakıyor, bulduktan sonra artık tek başına yaşayacak."

Bakım merkezine yerleştirilen Paracı da yetkililere teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #yaşlı kadın #kira #evsiz #sokak #koruma #vali #Mahmut Demirtaş
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