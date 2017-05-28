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Adana'da su kuyusuna düşen çocuk öldü

Kozan ilçesinde su kuyusuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da su kuyusuna düşen çocuk öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde su kuyusuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Göller Yaylası'nda Abdullah Konca (4), yaylada sulama amaçlı açılan kuyunun içine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve su altı polisinin yardımıyla yaklaşık 17 metrelik kuyudan çıkarılan Konca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Abdullah Konca #kozan #su kuyusu
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