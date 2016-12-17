CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Adana'da şüpheli araç

Adana'da içinde 4 mutfak tüpü bulunan hafif ticari araç, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Adana'da şüpheli araç
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, içinde 4 mutfak tüpü bulunan hafif ticari aracı Adana Valiliği önündeki kavşakta durdurdu.
Sürücüyü araçtan uzaklaştıran polis, çevre güvenliğini alarak aracın incelenmesi için bomba imha ekibine haber verdi. Kısa sürede bölgeye yönlendirilen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha uzmanları, araçta inceleme yaptı.
Araç, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine sahibine teslim edildi. 
Bir süre ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Kaynak: AA
Önceki Haber
7 şehit asker törenle memleketlerine uğurlandı
Sonraki Haber
Er Raşit Yücel'in şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.