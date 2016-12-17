Adana'da şüpheli araç

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, içinde 4 mutfak tüpü bulunan hafif ticari aracı Adana Valiliği önündeki kavşakta durdurdu.Kaynak: AA
Sürücüyü araçtan uzaklaştıran polis, çevre güvenliğini alarak aracın incelenmesi için bomba imha ekibine haber verdi. Kısa sürede bölgeye yönlendirilen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha uzmanları, araçta inceleme yaptı.
Araç, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine sahibine teslim edildi.
Bir süre ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.
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