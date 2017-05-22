Adana'nın Yüreğir ilçesinde mahallelerinde Suriyelilere ait çadırların kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, lastik yakıp, yolu trafiğe kapattı. Polisin TOMA ve zırhlı araçlarla müdahale ettiği olayda gergin anlar yaşandı.

Adana'da mahallelerindeki Suriyelilerin gönderilmesini isteyen yurttaşlar Adana-Karataş yolu trafiğe kapattı.



Merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde Suriyelilere ait çadırların kaldırılmasını isteyen çoğunluğu çocuk sayıda vatandaş, lastik yakıp, çöp konteynırları ile yola barikat kurdu.



Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba TOMA ile müdahale edildi. Gruptakilerden bazıları polise taş atarak karşılık verdi.



Ekipler, kalabalığın dağılması için zaman zaman havaya uyarı atışı yaptı. Müdahalede bazı polis araçları ve iş yerleri zarar gördü.



Polisin müdahalesinin ardından grup ara sokaklara kaçarak dağıldı. Trafiğe kapanan yol müdahalenin ardından yeniden açıldı.





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