Adana'daki cinayet davası

- Boşanma davası süren çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan 7 sanıktan 3'üne, 3 ile 18 yıl arasında hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da boşanma davası süren çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan 7 sanıktan 3'ü, 3 ile 18 yıl arasında hapisle cezalandırıldı, 4'ü ise beraat etti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu damat Yavuz Nazar (21) ile kardeşi H.N. (17) ile tutuksuz yargılanan babası Ziya (57) ve ağabeyi Oğuz Nazar (29) ile maktulün yakınları Ahmet (70), Aydemir (34) ve Özdemir Sadıklı (30) ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Yavuz Nazar savunmasında, 2 yıl önce evlendikleri eşinin geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığını ve bunun üzerine ayrı yaşadıklarını tekrarlayarak olay günü bankadan para çekmeye gittiğinde kayınbabası Ali Sadıklı'yla karşılaştığını, çıkan kavgada kardeşi H.N'nin tabancayla Sadıklı'yı öldürdüğünü ileri sürdü.

Nazar’ın kardeşi H.N. de suçlamayı kabul etti.

Mahkeme heyeti, Yavuz Nazar ve kardeşi H.N’yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti. "Haksız tahrik" altında cinayeti işledikleri ve duruşmadaki iyi halleri nedeniyle sanıkların cezaları onbeşer yıla düşürüldü. Cezası yaşı küçük olması nedeniyle 8 yıl 4 aya indirilen, Aydemir ve Özdemir Sadıklı’yı "öldürmeye teşebbüs suçundan" ise beşer yıl hapis cezası verilen H.N, toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Aydemir Sadıklı ise Ziya Nazar’ı yaralamaktan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer 4 sanık ise delil yetersizliğinden beraat eti.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki Atikop Toptancılar Sitesi’nde bulunan banka şubesinde 27 Nisan'da çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Ali Sadıklı öldürülmüş, Ziya Nazar ve Ahmet Sadıklı yaralanmıştı. Katil zanlısı olarak Yavuz Nazar ile kardeşi H.N. tutuklanmıştı.