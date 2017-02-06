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Adana'daki cinsel istismar davası

Psikolojik tedavi gören kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'daki cinsel istismar davası

 Adana'da psikolojik tedavi gördüğü bildirilen 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahıs, yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu H.İ.T. (79) ile avukatı katıldı.
Mağdur D.N.A mahkemeye verdiği ifadesinde, daha önce psikolog eşliğinde verdiği ifadesinin geçerli olduğunu, önceki ifadesinde olayı detayları ile anlattığını söyledi.

Mahkeme, 16 yaşındaki D.N.A.'ya psikolojik sorunlarını büyü yöntemi ile geçireceğini vaat ederek, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.İ.T'yi ‘Cinsel istismar’ suçundan önce 8 yıl hapis cezasına mahkum etti ardından da sanığın sabıkasız olması ve verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 6 yıl 8 ay'a düşürdü.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan D.N.A'yı, yengesi T. T, 8 Temmuz 2016’da Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde H.İ.T.’ye götürmüş, genç kızın cinsel istismara uğradığını söylemesi üzerine H.İ.T. tutuklanarak aleyhinde dava açılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana-hafız
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