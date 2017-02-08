Adana'daki orman yangını

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Topalak mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle 3 ayrı noktada çıkan yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangına, Orman Bölge Müdürlüğünden 18 arazöz, 10 tanker, 3 iş makinesi, 18 hizmet aracı ve 130 personel, Büyükşehir Belediyesinden ise 5 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.