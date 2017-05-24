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Adana'daki silahlı saldırı

Büfe işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'daki silahlı saldırı

Adana'da büfe işletmecisinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesinde büfe işleten Seydi Özacar'ın (46) öldürülmesinin ardından firari şüpheli S.K'nin (26) gözaltına alınan annesi H.K. (46), halası M.Ö. (44), eniştesi V.Ö. (39), kuzeni Z.D. (32) ile arkadaşları E.A. (32) ve Y.S'nin (26) Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Maktul Özacar'ın kardeşi Fırat Özacar'ın 2007'de firari şüpheli S.K'nin babası Mehmet K'yi öldürdüğü, S.K'nin alınan aile kararıyla bu cinayeti işlediği ileri sürüldü.
Zanlılardan V.Ö'nün de Emniyetteki ifadesinde, aile içinde sürekli intikam alınacağının konuşulduğunu söylediği iddia edildi.
Şüpheliler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis, firari S.K. ve halası G.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda büfe işleten Seydi Özacar (46), 12 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
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