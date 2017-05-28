Büfe işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı yakalandı.

Adana'da büfe işletmecisinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan katil zanlısı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde büfe işleten Seydi Özacar'ın (46) öldürülmesinin ardından kaçan olayın şüphelisi firari Serdal K'nin (26) Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Bu arada, olayda hayatını kaybeden Özacar'ın kardeşinin 2007 yılında Serdal K'nin babası Mehmet K'yi öldürdüğü, zanlının da alınan aile kararıyla bu cinayeti işlediği iddia edildi. 10 yıl önce meydana gelen cinayetin de aralarında akrabalık ilişkisi bulunan iki aile bireyleri arasında borç olarak alınan 50 liranın 70 lira olarak ödenmesinin istenmesi nedeniyle işlendiği öne sürüldü.



Öte yandan polis, olayla ilgili firari G.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda büfe işleten Seydi Özacar (46), 12 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan şüphelinin annesi H.K. (46) ve arkadaşı Y.S. (26) tutuklanmış, 4'ü serbest bırakılmıştı.