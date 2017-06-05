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Adana'daki terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'daki terör operasyonu

Adana'da mahallelerdeki korsan gösterileri organize eden ve terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılıp geri dönen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7'si kadın 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen 20 adrese 5 gün önce şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si kadın 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü için zırhlı polis midibüsüyle Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin, PKK/KCK'nın mahallelerdeki korsan gösterilerini organize ettiği ve örgütün dağ kadrosuna katılıp daha sonra geri döndüğü belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #operasyon #adliye #adana #15 şüpheli
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