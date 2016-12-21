Adana polisi o hayali gerçek yaptı

5 yaşında lösemi teşhisi konulan Ziya Yusuf Can Mermer'in en büyük hayaliydi polis olmak. O hayali Adana polisi gerçek yaptı. Polis kıyafeti giydirilerek hastanede eskortlar eşliğinde alınan küçük Yusuf, polis aracına bindi, emniyet müdürlüğü koltuğuna oturdu. Yusuf bir günlüğüne de olsa hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadı.

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En büyük hayaliydi onun polis olmak. Hep imrenerek baktığı polis ağabeyleri onun hayalini gerçekleştirdi. Lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer polis kıyafeti giydi, konvoyla taşındı, makam koltuğuna oturdu.



5 yıl önce sıcak bir Ağustos ayında dünyaya geldi Ziya Yusuf. 2016 yılının Ağustos ayına yüksek ateş ve halsizlik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Orada bir tanı konulamayınca bu kez Adana'ya sevk edildi.



Doktorlar Ziya Yusuf'un lösemi hastası olduğunu söyledi anne Mukaddes Uzun'a. Hem de küçük çocuğun doğum gününde.



Adana'da kaldığı hastanede Bir Adım Bir Umut Elele Derneği'nin üyeleri Elif Bildik ve Hilal Ekin ile tanıştı. Ziya Yusuf "en büyük hayalim polis olmak" deyince başladı operasyon. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ile irtibata geçildi. Hazırlıklar yapıldı.



Tedavi için kaldığı hastanede polis kıyafeti giydirildi Ziya Yusuf Can Mermer'a. Hiç bir şeyden haberi yoktu. Ta ki hastane önünde kendisini almaya gelen polis araçlarını görene kadar. Küçük Yusuf polis aracına bindirildi. Araç yola çıktı. Hem de büyük bir eskort eşliğinde.



İlk adres emniyet müdürlüğüydü. Burada kendisini de yine polis ağabeyleri karşıladı.



Adana Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından kapıda karşılanan Yusuf, Ak'ın makamına çıkartıldı. Ak, polis kimliği verdiği Mermer'e en çok sevdiği motosikletli polis ekibi olan Yunus kaskı taktı.



Ak, Mermer'i bunların yanı sıra özel harekat, çevik kuvvet, yunus üniformaları hediye etti. Polis kıyafetleri yanı sıra Mermer'e oyuncak da verildi. Yusuf da hayalinin bir günlüğüne de olsa gerçekleşmesinin hem mutluluğunu hem de şaşkınlığını yaşadı.









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