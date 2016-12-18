Adana ve Bursa'da vatandaşlar saldırıyı protesto etti

Kayseri'deki terör saldırısı Adana ve Bursa'da protesto edildi.

0 0 0 0

Adana'da merkez Çukurova ilçesinde toplanan grup, sloganlar atarak terör saldırısına tepki gösterdi.



HDP Çukurova İlçe Başkanlığı önünden geçen gruptaki bazı kişiler, ilçe başkanlığı kapısının üstüne Türk bayrağı astı.



Grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.



Öte yandan Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde de bir grup, terör saldırısına tepki gösterdi.



Bu sırada bazı kişiler, HDP İlçe Başkanlığı binasına zarar verdi.



Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. AA



Kaynak: