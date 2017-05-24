Adana Büyükşehir Belediyesi, larva, sivrisinek ve haşereyle mücadelede uzaktan kumanda edilebilen hava araçlarıyla 10 dakikada 10-15 dönüm alanda ilaçlama yapacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, larva, sivrisinek ve haşereyle mücadelede i̇nsansız hava araçlarını da (İHA) kullanacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana’nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, fosseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde ve sokaklardaki rögarları sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı çalışma düzenine geçti.



Vektör ve larva mücadelesinde karadan müdahale edilemeyen alanlarda kullanılmak üzere araç ve ekipman filosunu biodrone ve biocopterle güçlendiren belediye, uzaktan kumanda edilebilen insansız hava araçlarıyla 10 dakikada 10-15 dönüm alanda ilaçlama yapacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, yaptığı açıklamada, 14 bin 279 kilometrelik sorumluluk sahasında hizmet verdiklerini söyledi.



Adanalıların rahat bir yaz geçirmesi için en yeni bilgi ve teknolojilerden yararlanarak larva, vektör ve uçkunla mücadele yürüttüklerini ifade eden Akyürek, "Sinek ve haşereyle mücadele 2 Mayıs’ta başlayan 30 ay süreli hizmet alım ihalesi sonunda kullanılan bütün araç ve ekipmanlar, belediyemizin malı olacaktır. Vatandaşlarımızın sivrisinekle ilgili şikayet sayısı kıyaslandığında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma görülmektedir. Bu da Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sinek ve haşereyle etkin mücadelede başarısını kanıtlamaktadır.” diye konuştu.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İbrahim Davutluoğlu da 366 personel, 109 taşıt ve 500 ilaçlama cihaz ve ekipmanla çok etkili bir mücadele programı yürüttüklerini belirtti.



Bu hizmeti yaparken bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlandıklarını aktaran Davutoğlu, uygulamaya geçtikleri Coğrafi Bilgi Sistemi ile tüm çalışmaların veri tabanına aktarılıp, dijital ortamda raporlandığını, bu sayede kamu kaynakları ve iç gücü israfının önüne geçtiklerini kaydetti.