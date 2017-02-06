Adıyaman'da bahçe duvarı yıkıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahta ilçesinde yıkılan bahçe duvarının altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıkılan bahçe duvarının altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülahmet köyünde, oyun oynayan Birdal Yıldırım (8) ile Yusuf Hamza Yıldırım'ın (10) üzerine bahçe duvarı yıkıldı.



Çevredekilerin yardımıyla yıkılan bahçe duvarının altından çıkarılan Birdal Yıldırım Göçeri Devlet Hastanesine, Yusuf Hamza Yıldırım ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralanan Birdal Yıldırım, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Birdal Yıldırım'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Yusuf Hamza Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.