Adıyaman'da eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilecek.



Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi.



Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tut ilçesinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini belirterek, "Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile izinli sayılmıştır." dedi.