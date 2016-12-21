Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama

Adıyaman'da eğitime kar engeli

Adıyaman'da eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilecek.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi.

Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tut ilçesinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini belirterek, "Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile izinli sayılmıştır." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Adıyaman #adıyaman okullar tatil
banner863
Önceki Haber
Van'daki FETÖ/PDY operasyonu
Sonraki Haber
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.