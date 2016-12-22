Adıyaman'da eğitime kar engeli

- Besni ve Gölbaşı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilecek

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçe merkezleri ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Besni ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi.

Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Besni ilçesinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Gölbaşı ilçe merkezi ve bağlı tüm köy okullarında da eğitim ve öğretimin yapılmayacağı ifade edildi.