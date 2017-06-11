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Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Murat Dal idaresindeki 02 DD 406 plakalı otomobil, Musalla Mahallesi Çimen köyü mevkisinde devrildi.

Araçta bulunan Mahmut Dal, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile araçtaki Ali, Yusuf Emre ve Yılmaz Dal, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #Adıyaman #1 ölü 4 yaralı
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