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Adıyaman'da “sahte altınla“ dolandırıcılık iddiası

Adıyaman'da sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da “sahte altınla“ dolandırıcılık iddiası

Adıyaman'da sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde insanları sahte altınla dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen M.K'yi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametinde, Y.C'yi tırla kaçarken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, O.K'yi ise Adana'da yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.K. ile Y.C. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken O.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaşlı insanları dolandırdıkları iddiası #İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri #Adıyamanda sahte altın
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