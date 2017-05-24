Adıyaman'da sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde insanları sahte altınla dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen M.K'yi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametinde, Y.C'yi tırla kaçarken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, O.K'yi ise Adana'da yakaladı.



Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.K. ile Y.C. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken O.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







