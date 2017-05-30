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Adıyaman'da silahla yaralama

Adıyaman'da bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adıyaman'da silahla yaralama

 Adıyaman'da bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Akkonutlar Sitesi yakınında bir arazide oturan buzer Dinç, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahla saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Dinç, komşularının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada polis ekipleri olay yerinde 4 kovan buldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeni Mahalle Akkonutlar Sitesi yakınındaki bir arazi #Adıyaman #Abuzer Dinç
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