Adıyaman'daki su kuşları sayıldı

Adıyaman Atatürk Barajı ile Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı alanlarında yapılan kış ortası kuş sayımlarında, bölgede 13 bin 155 kuş bulunduğu belirlendi

Adıyaman Atatürk Barajı ile Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda 13 bin 155 kuş bulunduğu tespit edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Türkiye genelinde her yıl düzenli gerçekleştirilen su kuşları envanter sayımları bu yıl da yapıldı.



Adıyaman’da her yıl şubat ayında yapılan Kış Ortası Su Kuşları (KOSK) sayımları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli ve Kafkas Üniversitesi Kuş Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuş bilimcileriyle Atatürk Barajı havzası ve Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı (Azaplı-İnekli-Merkez) alanlarında gerçekleştirildi.



Türkiye’deki özellikle nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına zemin oluşturmak adına düzenlenen sayımlarda, Atatürk Barajı kıyısında 12 farklı noktada 12 bin 218 su kuşu, Azaplı gölü, İnekli gölü ve Gölbaşı’nda 7 farklı noktada ise 937 su kuşu olmak üzere bölgede 13 bin 155 kuş bulunduğu belirlendi.



Adıyaman'da en çok 5 bin 701 karabaş martı, 4 bin 149 Van Gölü martısı ve 2 bin 449 sakarmeke tespit edildi.

Sayım sonuçlarına göre, kuş oranında geçen yıla göre yüzde 150 artış görüldü.

