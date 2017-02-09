Adıyaman'da adliyede kavga: 6 yaralı, 6 gözaltı

Olay, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'nde meydana geldi.
Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Karaca ve Çalgan aileleri arasındaki duruşmaya gelen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü.
Tekme- tokat kavga eden taraflar, ihbarla sevk edilen polisler tarafından ayrılarak kava sonlandırıldı.
Kavgada 6 kişi darbelerle yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi ise gözaltına aldı.
Adıyaman'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında adliyede çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'nde meydana geldi.