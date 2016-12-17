Adıyaman’da silahlı kavga: 2’si polis, 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ve kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı.

0 0 0 0

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi’nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis tarafları yatıştırmak için havaya ateş açtı. Kavgada kim olduğu öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle rastgele etrafa ateş açtı. Kavgada polis memurları Mikail K., Erhan G. ile Ebubekir K., Teyfik D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis kavgada kullanılan pompalı tüfeğe de el koydu.

Kavgada ağır yaralanan polis memuru Erhan G. ile kavganın tarafı olan Teyfik D., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: