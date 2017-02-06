Afjet Afyonspor'un takım otobüsüne yapılan saldırı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde taşlı saldırı olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüse taşlı saldırının ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Spor Toto 3. Lig'de dünkü Sakaryaspor karşılaşmasının ardından dönüş yoluna geçen Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda H.A. (19), K.G. (19), B.B. (21), S.K. (17) ve B.Y. (16) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G, B.B, S.K. ve B.Y, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan H.A'nın, üst geçitten atlamak istediği sırada düşerek ayağını kırdığı, tedavi için geldiği hastanede gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin, tedavisinin ardından hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Dün, Atatürk Stadı'nda oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında 2-1 galip gelen Afjet Afyonspor'un kafilesi, maçın ardından takım otobüsüyle polis eskortu eşliğinde stattan ayrılmış, D-650 karayolunda seyreden otobüs, Geyve ilçesi yakınlarında yol kenarında bekleyen grubun taşlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda taşlardan biri otobüsün ön camından girerek, takımın sportif direktörü İbrahim Çelik'in başına isabet etmiş, 112 Acil Servis ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırılan Çelik, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.