Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

Afyonkarahisar’da 76 yaşındaki bir adam, kafasına balyozla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, olay 16 Aralık Cuma günü Afyonkarahisar’ın Işıklar beldesinde meydana geldi. Beldede uzun süredir yalnız yaşayan Musa Avcı (76) isimli adamın evine giden bakıcısı, evin dağınık olduğunu ve Avcı’nın evde olmadığını görünce jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin evde yaptıkları kısa süreli aramanın ardından, yaşlı adamın cenazesini evdeki yorganların altında bulundu. Duvarlarda kan izleri olduğunu gören ekiplerin yaptıkları ilk incelemede Avcı’nın kafasına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. İncelemeleri genişleten ekipler evin bahçesinde cinayet aleti olan kanlı balyozu buldular. Yapılan incelemelerin ardından Avcı’nın cenazesinin, otopsinin ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Avcı’nın cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği öğrenildi. Cinayete kurban giden yaşlı adamın 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçimini sürdürmeye çalıştığı, oturduğu evi ise kendisine ölene kadar bakmaları karşılığında bakıcı aileye verdiği öne sürüldü.

Eşi yaklaşık 2 yıl önce ölen Avcı’nın ayrıca çocuğunun da olmadığı aktarıldı.

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