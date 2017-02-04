Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm

Afyonkarahisar'da zihinsel engelli 5 yaşındaki çocuk, tatil için geldiği termal otelin odasında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da zihinsel engelli 5 yaşındaki çocuk, tatil için geldiği termal otelin odasında hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, tatil için geldikleri termal otelde kalan aile, 5 yaşındaki M.T.Ç isimli çocuklarının odada hareketsiz yattığını görünce durumu 112' şi aradılar.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi.



Hayatını kaybeden M.T.Ç'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.