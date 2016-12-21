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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Afyonkarahisar'da kar ve buzlanma yüzünden kayan tıra çarpan otobüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 20. kilometresinde, kar ve buzlanma yüzünden kayarak kontrolden çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 77 EF 230 plakalı tıra, arkasından gelen 03 KV 680 plakalı otobüs çarptı.
Kazada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, Kübra Ergün (23) ve Hasan Öz (51) yaralandı.
Yaralılarından Öz, otobüsün altından olay yerine çağrılan vinç sayesinde çıkarılabildi. Yaralılar Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza dolayısıyla Afyonkarahisar-Konya karayolu yaklaşık 1 saat tek yönlü olarak kapatılırken, trafik tuğla fabrikaları içindeki servis yolundan verildi.

Kaynak: AA
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